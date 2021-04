삼성전자, DS부문 우수협력사에 632억 규모 인센티브 지급

[아시아경제 김흥순 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,700 전일대비 400 등락률 -0.49% 거래량 20,000,973 전일가 82,100 2021.04.29 15:30 장마감 관련기사 삼성전자, 호암재단에 사회공헌 기부금 37억원 출연삼성전자, 성균관대·삼성생명공익재단·삼성복지재단에 총 556억 증여반도체 칩 부족 충격파, 애플·삼성전자에도 영향…생산 차질 예상 close 는 29일 열린 이사회에서 반도체 사업을 담당하는 DS부문 우수협력회사에 총 632억원의 인센티브를 지급하기로 의결했다고 이날 공시했다. 목적은 사업장 내 안전사고 예방과 품질 향상, 협력회사와의 동반성장 확산이다.

인센티브 지급대상은 DS부문 상주 1,2차 협력회사 중 중소기업이다. 업체별 평가를 통해 중소기업 269개사 중 일정 등급 이상의 중소기업에 평가 등급에 따라 지급할 예정이다.

지급방식은 삼성전자가 대·중소기업·농어업 협력재단에 지급 금액을 출연하고 대·중소기업·농어업 협력재단이 각 중소기업에 지급하는 방식으로 진행된다. 상반기와 하반기 연 2회 평가를 거친 뒤 올 7월과 내년 2월 분할 지급할 예정이다.

삼성전자는 DS부문 상주 협력회사 전체에 대한 총 지급 규모를 약 880억원으로 예상했다.

