국내 코로나19 백신 1차 접종자 수 300만명 돌파

[아시아경제 김흥순 기자] 국내 코로나19 백신 접종자 수가 29일 300만명을 넘어섰다.

코로나19 예방접종 대응 추진단은 이날 오후 3시30분 기준, 국내 코로나19 백신을 접종한 사람(1차 접종 기준)이 301만2654명으로 잠정 집계됐다고 밝혔다.

국내 코로나19 백신 접종자 수는 지난 2월26일 접종을 시작한 지 39일만인 이달 5일 100만명을 넘었고, 17일이 흐른 지난 22일에는 200만명을 돌파했다. 이후 1주일 만에 다시 100만명이 늘었다.

추진단은 "예방접종센터 추가 개소와 위탁의료기관 조기 운영 등 접종역량을 강화하고, 접종순서에 따른 접종대상자 확대의 노력과 함께 전문가와 정부를 믿고 예방접종에 적극적으로 동참해준 국민과, 안전하게 예방접종을 시행해준 의료진 덕분"이라고 설명했다.

그러면서 "당초 수립한 예방접종 계획이 순조롭게 진행되고 있고, 위중증 환자와 사망자가 많았던 요양병원·시설 내 접종도 약 80% 정도 이뤄졌다"며 "사회필수인력의 접종도 속도를 내고 있는 상황"이라고 덧붙였다.

추진단은 국민들이 더 안심하고 예방접종을 받을 수 있도록 의료계와 함께 이상반응 감시를 강화하고, 피해보상을 지속해 나간다는 방침이다. 더불어 고연령, 고위험군, 방역·의료인력 등을 대상으로 6월말까지 접종자 수 1200만명(1차 접종 기준)을 달성하겠다는 계획도 덧붙였다.

