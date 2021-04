[아시아경제 이민우 기자] 한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 150,500 전일대비 1,500 등락률 +1.01% 거래량 624,562 전일가 149,000 2021.04.29 15:30 장중(20분지연) 관련기사 한국조선해양, 1Q 영업익 675억…전년比 45%↓현대삼호중공업, 1822억 규모 LPGC 2척 수주[컨콜] 한국조선해양 "현 업황, 2003년 슈퍼사이클 초입과 비슷" close 은 자회사 현대삼호중공업이 아시아 소재 선사와 1822억원 규모 LPG운반선 2척 공사를 수주했다고 29일 공시했다. 이는 지난해 말 매출액의 4.65%에 해당하는 규모다.

