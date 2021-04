홍문표 "잘 나갈 때 그만두는 건 어떠냐"…김어준 "그럴 생각 없어"

[아시아경제 허미담 기자] 정치 편향 방송과 고액 출연료 논란에 휩싸인 방송인 김어준씨가 29일 프로그램 하차 요구에 대해 "그만둘 생각 없다"는 입장을 밝혔다.

이날 TBS라디오 '김어준의 뉴스공장'에 출연한 홍문표 국민의힘 의원은 김 씨에게 "잘 나갈 때 '뉴스공장'을 그만두는 것도 괜찮을 것 같은데"라고 말했다. 이에 김 씨는 "지금 그만둘 생각은 없다"고 답했다.

그러자 홍 의원은 "방송이 공정성을 잃었다는 분석이 지배적"이라고 지적했고, 김 씨는 "그렇게 생각하시는 분들도 있다"고 했다.

이에 홍 의원은 "그런 생각이 많으면 많은 대로 따라가야 하는 것 아니냐고 문제를 제기하는 거다. 잘 나갈 때 그만두는 게 좋다"고 재차 하차를 권했다. 이를 듣던 김 씨는 "더 잘 나갈 수 있다. 아직 최고치에 도달하지 않았기 때문"이라고 했다.

또 홍 의원은 "개인적으로 불만을 가진 건 없다. 여기('뉴스공장') 와서 내 속에 있는 얘기를 해서 나는 좋았다"면서 "그런데 하도 여론과 각종 데이터에 '(김 씨가) 그만둬야 한다'는 의견이 많으니 질문을 드렸다. 이해해달라"고 말했다.



그러자 함께 출연한 송영길 더불어민주당 의원은 "종일 편파방송하는 종편 방송도 많이 있다"고 주장했다.

이후 김 씨는 "이 얘기는 다음 시간에 자리를 마련해 보겠다"며 "아직 잘나가는 최고치는 아니다"라고 재차 강조했다. 이에 홍 의원은 "최고치다"고 말했다.

한편 최근 국민의힘은 김 씨가 회당 출연료로 TBS 제작비 지급 규정을 뛰어넘는 200만원을 계약서 없이 지급했다는 의혹을 제기했다.

논란이 커지자 TBS 측은 진행자의 출연료는 개인정보에 해당돼 공개할 수 없다는 입장을 밝히면서도 "김 씨가 진행하는 라디오 프로그램은 3년 넘게 라디오 청취율 1위를 기록하는 대표 프로그램으로, 김 씨 출연료를 포함한 제작비는 총 수익의 10%에도 못 미친다"고 밝혔다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr