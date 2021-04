[아시아경제 이민우 기자] SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 130,500 전일대비 500 등락률 +0.38% 거래량 1,840,375 전일가 130,000 2021.04.29 11:06 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "SK하이닉스, 올해의 부품난은 내년의 상승동력" 코스피 1%대 하락…코스닥 1000선 하회코스피·코스닥지수 오후에도 하락세 지속 close 는 4885억원 상당의 자사주 361만8878주를 장외처분하기로 결정했다고 29일 공시했다. 임직원 자기주식 상여지급을 위해서다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr