지난해 全산업 노동생산성 전년 比 2.0% 증가

한국생산성본부, 2020년 노동생산성 동향 발표

[아시아경제 김철현 기자] 지난해 우리나라 전 산업 노동생산성지수(부가가치 기준)는 전년대비 2.0% 증가한 것으로 나타났다. 한국생산성본부(KPC, 회장 안완기)는 29일 이 같은 내용을 포함한 '2020년 노동생산성 동향'을 발표했다.

전산업 노동생산성지수는 전년 대비 2.0% 증가한 109.8으로 집계됐다. 부가가치와 노동투입이 각각 1.3%, 3.2% 감소하면서 노동생산성은 2019년에 비해 증가했다. 설비투자와 정부소비가 전년 대비 증가했으나 민간소비와 수출, 건설투자 감소로 인해 부가가치가 감소했다. 노동투입은 근로자 수와 근로시간이 모두 감소해 2019년에 비해 감소했다.

제조업 노동생산성지수는 전년대비 3.3% 증가한 117.2로 나타났다. 부가가치는 0.9% 감소했으며 노동투입은 근로자 수와 근로시간이 동반 감소해 4.1% 감소를 보였다.

서비스업 노동생산성지수는 전년대비 1.6% 증가한 108.7로 나타났다. 부가가치는 1.7% 감소했으며 근로자 수와 근로시간이 동반 감소해 노동투입이 3.2% 감소했다.

