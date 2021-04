[아시아경제 권재희 기자] 미국이 코로나19 확진자가 급속히 확산하고 있는 인도에 1억달러(약 1110억원)에 달하는 긴급 물품을 지원한다.

우선 미국은 아스트라제네카 코로나19 백신 2000만회분을 인도에 공급한다.

이와 함께 산소 공급 관련 장비 및 마스크 등 부족한 개인보호장비도 지원한다.

앞서 백악관은 26일 "미국이 6000만회분의 아스트라제네카 백신을 이용 가능할 때 다른 나라에 제공할 것"이라고 밝힌 바 있다.

한편 미국은 아스트라제네카 백신에 대해 아직 사용 승인을 하지 않은 상태다.

