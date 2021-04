양향자 "8월까지 초파격적 반도체 특별법 발의"

29일, 반도체특위 2차 회의

바꿀 수 있는 시행령, 5월 중 취합해 6월 文 대통령에 완화 건의

[아시아경제 오주연 기자] 양향자 반도체기술특별위원회 위원장이 오는 8월까지 초파격적인 지원방안을 담은 '반도체 특별법'을 발의하겠다고 29일 밝혔다.

이날 오전 국회 의원회관에서 열린 반도체특위 2차 회의 모두발언에서 양 위원장은 "반도체 속도전에 뒤처지지 않도록 하겠다"면서 이 같은 계획을 다시 한 번 강조했다.

지난 23일 출범한 반도체특위는 지난 일주일 동안 반도체 업계 관계자들과 소통하면서 현장의 목소리를 듣는 데에 주력했다. 특히 양 위원장은 반도체산업의 위기와 인재 부족 문제 등에 주목했다.

그는 "4차 산업혁명이 곧 반도체"라면서 "이번 차량용 반도체 부족 사태는 빙산의 일각"이라고 지적했다. 인공지능·사물인터넷·자율주행차를 비롯해 원격의료·바이오헬스 등 전반에 걸쳐 반도체 수요가 폭발적으로 증가하는 상황에서 반도체 패권 경쟁은 국가적 과제로 보고 다뤄야한다는 게 양 위원장 생각이다.

양 위원장은 "당장 바꿀 수 있는 시행령들은 5월 중으로 모두 취합해 늦어도 6월 내로는 대통령께 완화를 건의드릴 수 있도록 하겠다"고 말했다.

인재 양성에 대한 필요성도 재가 강조했다. 그는 "지금의 (반도체)수익은 지난 30년 동안의 투자와 노력의 결과"라면서 "앞으로 30년을 이끌 반도체 인재를 충분히 양성해내지 못했다"고 진단했다. 이어 "반도체의 기술력은 인재의 수준에서 판가름이 난다"며 "정부가 추진하는 고급 반도체 인재 양성 계획이 조기 실현될 수 있도록 취할 수 있는 모든 조치를 특위 차원에서 취하겠다"고 말했다.

양 위원장은 "반도체 싸움에서 승기를 잡는다는 목표에 여야가 다를 수 없다"면서 야당 의원들의 초당적인 협력도 요청했다. 이날 산업통상자원부로부터 정부가 추진 중인 K-반도체 전략과 국내 반도체 산업에 대한 전반적인 현안을 보고 받는 양 위원장은 "K-반도체 벨트 전략이 출발점"이라면서 "좋은 대책은 빠르게 시행할 수 있도록 국회 차원에서 실을 수 있는 모든 힘을 싣겠다"고 전했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr