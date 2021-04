[아시아경제 오현길 기자] GS리테일 GS리테일 007070 | 코스피 증권정보 현재가 37,450 전일대비 750 등락률 +2.04% 거래량 363,791 전일가 36,700 2021.04.27 15:30 장마감 관련기사 "본격 합병 시너지 낸다" GS리테일·GS홈쇼핑 '부릉'"작년 깜짝실적 기저효과, 편의점은 선방" GS리테일, 1분기 영업익 375억…57.7%↓(종합)GS리테일, 1분기 영업이익 375억원…전년 동기 대비 57.7%↓ close 은 GS홈쇼핑 GS홈쇼핑 028150 | 코스닥 증권정보 현재가 151,600 전일대비 2,500 등락률 +1.68% 거래량 28,357 전일가 149,100 2021.04.27 15:30 장마감 관련기사 "본격 합병 시너지 낸다" GS리테일·GS홈쇼핑 '부릉'GS홈쇼핑, 1분기 영업익 377억...전년比 20%↑"코로나 장기화 영향" GS홈쇼핑, 1분기 영업익 372억원…16.6%↑ close 과 합병으로 온·오프라인 통합 커머스 플랫폼 기업으로 성장하겠다는 장래계획을 27일 공시했다.

회사측은 고객과 상품과 인프라 통합을 통해 1위 통합 커머스 플랫폼을 구축하겠다는 계획이라고 설명했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr