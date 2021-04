[아시아경제 이관주 기자] 한국거래소 코스닥시장본부는 26일 플리토 플리토 300080 | 코스닥 증권정보 현재가 26,000 전일대비 6,000 등락률 +30.00% 거래량 4,293,997 전일가 20,000 2021.04.26 15:30 장마감 관련기사 플리토, 8억원 규모 다국어 번역 용역 위탁계약 체결[특징주]플리토, MS 뉘앙스 18조 빅딜에 한국의 '리틀 뉘앙스'로 급부상…K컬쳐 선봉장“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 에 현저한 시황변동에 대한 조회공시를 요구했다. 공시시한은 27일 오후 6시까지다.

