박수홍 여자친구, 아파트 목격담 솔솔…"작년까지 봤다"

[아시아경제 권서영 기자] 방송인 박수홍의 연인으로 알려진 1993년생 김 씨의 목격담이 화제다.

지난 23일 여성조선은 박수홍이 거주하고 있는 김 씨 명의의 상암동 아파트 주민들의 목격담을 공개했다. 박수홍은 앞서 서울 상암동 아파트의 명의를 이전한 것으로 알려진 바 있다.

목격담을 공개한 매체에 따르면 지난해까지 이 아파트에 거주한 주민 A씨는 "박수홍 씨가 아침 일찍 여성 분이랑 다니는 걸 봤다. 다만 인터넷에 돌고 있는 여자랑 동일 인물인지는 잘 모르겠다"고 밝혔다.

반면 또 다른 주민 B씨는 "작년에 봤다. 키가 크고 머리가 긴 여자였으며, 엘리베이터와 지하주차장에서도 본 적이 있다. 올해는 코로나 때문인지 못 봤다"고 말한 것으로 알려졌다. 주민 C씨의 경우 "단지 쓰레기장이나 지하철에서도 봤다. 볼 때마다 둘이었다"고 설명했다.

한편 박수홍은 친형 부부를 상대로 횡령 의혹을 제기한 바 있다. 지난달 29일 그는 자신이 운영하는 반려묘 다홍이의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 전 소속사와의 관계에서 금전적인 피해를 보았으며 이를 운영하던 친형과 형수의 자금 횡령이 의심된다고 밝혔다.

반면 친형 측은 이러한 갈등이 재산 문제가 아닌 여자친구로 인해 생겨난 것이라고 주장하며 법적인 대응을 이어가고 있다.

