[아시아경제 공병선 기자] 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 293,500 전일대비 4,500 등락률 -1.51% 거래량 177,679 전일가 298,000 2021.04.23 11:09 장중(20분지연) 관련기사 다시 상승장, 주도주는 무엇?…증권 업계, 공식 살펴보니외국인, 3주 연속 '사자'…LG화학 사고 삼성SDI 팔고 현엔 상장으로 '실탄' 확보… 정의선 지배구조 개편 속도 close 는 오는 26일 오전 9시 국내외 투자기관을 대상으로 올해 1분기 경영실적 및 주요 관심사항에 대해 비대면 기업설명회를 갖는다고 23일 공시했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr