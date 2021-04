"내 구역이야!"…물 마시러 온 사자들 공격한 용맹한 거북

[아시아경제 김봉주 기자] 자신의 강으로 물을 마시러 온 두 마리의 사자를 공격적으로 쫓아내는 용감한 거북이가 눈길을 끌고 있다.

20일(현지 시각) 데일리메일에 따르면, 최근 남아프리카공화국 크루거 국립공원 내 야생동물 보호구역에 있는 샌드 강에서 민물 거북의 일종인 테라핀 한 마리가 사자 두 마리를 쫓아냈다.

레지 바레토(30)라는 이름의 한 남성은 우연히 이 거북의 돌발 행동을 촬영할 수 있었다며 영상을 공개했다.

영상을 보면, 이 작은 거북이는 갈증을 해소하기 위해 물을 마시러 잇따라 다가온 수컷 사자와 암컷 사자에게 돌진해 공격했다. 거북이의 공격에 사자는 당황한 듯 움찔움찔 뒷걸음쳤다.

바레토는 "사자 무리가 강에서 물을 마실 것을 알고 있었기에 우리는 완벽한 장소에 먼저 가서 기다렸다. 햇빛도 우리에게 유리하게 비추고 있었다"라고 설명했다.

하지만 바레토 또한 사자들이 물을 마실 때 거북이가 나타날 줄은 예상하지 못했다. 그는 "거북이의 등장으로 기분 좋게 놀랐다"라고 전했다.

바레토는 "두 사자는 작은 거북 탓에 약간 짜증이 난 것 같이 보였지만, 거북이 다가와 공격할 때까지 만족할 만큼 신선한 물을 마신 것 같다"라고 말했다.

영상을 본 누리꾼들은 "사자가 너무 순하다" "거북이 용맹해. 귀엽다" "이래서 거북이가 장수하는구나" 등의 반응을 보이며 폭소했다.

한편 이들 사자는 물을 마시기 직전 사냥한 새끼 얼룩말을 먹으며 배를 채웠기 때문에 자신들을 귀찮게 하는 거북이를 공격하지 않았을 가능성이 크다는 추측도 나오고 있다.

