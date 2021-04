이마트24, 게임 '로스트아크' 손잡자…도시락 판매 8배 늘었다

14일 출시한 로스트아크 협업 도시락 매출 직전주 대비 8배

주택가·유흥상권 9배 늘어, 수도권·경상도 크게 증가

이달 말까지 인기 도시락 20종 삼성카드 결제 시 20% 할인

[아시아경제 김유리 기자] 이마트24는 인기 MMORPG 게임 로스트아크와 손잡고 선보인 모코코 도시락의 판매량이 급증했다고 19일 밝혔다. MMORPG 게임은 수십 명 이상의 플레이어가 인터넷을 통해 같은 가상공간에서 즐길 수 있는 롤 플레잉 게임이다.

이마트24는 로스트아크 게임 아이템이 담긴 모코코 도시락 2종 판매를 시작한 지난 15일부터 19일까지 모코코도시락 2종 매출이 직전 주 협업 전 제품 매출 대비 731%(8.3배) 증가한 것으로 나타났다.

같은 기간 상권별로는 주택상권과 유흥상권에서 800%(9배) 이상 증가했다. 지역별로는 서울·경기 지역이 766%, 경상도 지역이 728% 증가하는 등 수도권과 경상도 지역에서 게임 협업 도시락에 대한 관심이 가장 많은 것으로 나타났다.

이마트24가 판매하는 모코코 도시락 2종은 기존 판매상품(푸짐한 제육정찬, 에그스크램블) 패키지에 로스트아크 캐릭터 모코코를 디자인하고 아이템 쿠폰을 넣은 협업 상품이다. 모코코 도시락의 인기는 이마트24 도시락 상품군 전체 매출을 견인했다. 같은 기간 이마트24 도시락 매출은 56% 증가했다. 지난 주 동 기간(4월8~12일) 도시락 매출이 전주(4월1~5일) 대비 변동이 없었던 것을 감안하면 모코코 도시락이 도시락 상품군 전체 증가율에 영향을 미친 것으로 풀이된다.

모코코 도시락을 찾는 고객이 급증하면서 이마트24 가맹점 상품 주문이 폭증해 일시적으로 도시락 제조 시설 내 준비했던 재료가 모두 소진되기도 했다. 이마트24는 7월13일까지 모코코 도시락을 운영할 계획인 만큼 고객들의 지속적인 호응이 있을 것으로 기대하고 있다. 모코코 도시락 출시를 기념해 이달 말까지 이마트24 인기 도시락 20종에 대해 삼성카드로 결제 시 20% 할인(1일 1인 1회, 1100원 한도) 혜택도 제공한다.

이마트24는 이번 로스트아크 협업 도시락의 성공으로 게임 컬래버레이션 상품의 판매 가능성을 확인했다며 향후 다양한 협업 상품을 선보일 것이라고 말했다. 이마트24 관계자는 "과거에도 게임과 협업한 도시락, 삼각김밥 등이 있었으나 로스트아크 협업상품만큼 고객들의 폭발적인 호응을 얻은 것은 이번이 처음"이라며 "앞으로도 이마트24 먹거리의 맛과 품질을 지속 높이는 한편, 다양한 니즈를 가진 고객들이 기분 좋게 구매할 수 있는 협업을 통해 고객 만족을 높이고 가맹점의 매출이 증대될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 했다.

한편 모코코 도시락 2종에는 지류 쿠폰이 동봉돼 있으며 쿠폰 스크래치를 긁어 나오는 번호를 로스트아크 공식 홈페이지에 접속한 뒤 입력하면 게임에서 사용할 수 있는 로스트아크 인기 아이템이 랜덤으로 지급된다.

쿠폰번호는 계정 당 2회까지 입력할 수 있다. 지급되는 아이템은 루페온의 힘이 깃든 화폐상자(1개), 전설~희귀카드팩(1개), 영겁의 정수(3개), 회복 배틀 아이템 상자(3개), 공격배틀 아이템상자(3개), 버프형 배틀 아이템상자(3개), 기능성 배틀 아이템상자(3개) 등이다.

로스트아크 게임 내에서도 이마트24 퀘스트를 운영한다. 이 퀘스트를 달성하면 추첨을 통해 이마트24 금액권(5000원, 1만원)과 경품을 증정한다. 게임 아이템 증정 및 퀘스트 달성 시 경품 지급 이벤트는 7월13일까지 진행된다.

이마트24 애플리케이션 이벤트도 진행된다. 이마트24 앱에서 이벤트 페이지에 접속 후 도시락에 동봉된 쿠폰 번호를 입력하면 누구나 이마트24 e쿠폰(1500원)을 받을 수 있다. 앱에서 1500원 쿠폰을 받은 회원 중 추첨을 통해 추가 경품도 증정한다. 경품은 모코코무드등(10명), 로스트아크 OST 앨범(20명), 로스트아크 장패드(30명), 이마트24 금액권(1만원, 100명)이다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr