떠나는 최재성 靑 정무수석 "선한 정부와 함께 한 시간"

이철희 신임 정무수석에게 물려주고 퇴임 인사…"당분간 하늘을 이불 삼고 땅을 요 삼겠다"

[아시아경제 류정민 기자] "짐만 안기고 떠나는 것 같아 죄송하지만 후임 수석님의 출중한 역량을 믿는다는 점에서 더 한편으로는 안도가 된다."

최재성 청와대 정무수석은 16일 춘추관에서 이렇게 퇴임 인사를 전했다. 이철희 신임 정무수석에게 자리를 물려주고 청와대를 나서게 됐다.

최 수석은 "벌써 8개월이다. 문재인 대통령이 당 대표를 하실 때 제가 사무총장을 하고 제가 문재인 대통령과 함께 떠났던 것이 딱 8개월이었다"면서 "청와대 정무수석도 공교롭게 8개월 하고 떠난다"고 말했다.

특히 최 수석은 "이 정부는 적어도 과거 정부에서 없었던 소위 권력싸움이라는 것이 내부적으로 보여지지 않는다는 점이 굉장히 특이했다"면서 "사심이 없고 또 측근이나 친인척 비리도 없다. 국민들이 잘 모르시는 것 같은데 참으로 선한 문재인 정부와 함께했던 소중한 시간이었다"고 강조했다.

최 수석은 "정무수석으로서 대통령의 진심이 민심에 잘 전달되도록 하는 역할을 충분히 하지 못한 점에 대해서는 매우 안타깝고 책임감을 느낀다"고 말했다.

최 수석은 "저는 당분간은 하늘을 이불 삼고 땅을 요삼고 산을 베게 삼고 지내겠다"면서 "문재인 정부의 성공을 간절히 기원하면서 살겠다. 그것이 대한민국과 국민을 위하는 길"이라고 전했다.

