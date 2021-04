[세종=아시아경제 권해영 기자] 문재인 대통령은 16일 신임 해양수산부 장관에 박준영 현 해수부 차관을 지명했다.

박 내정자는 행정고시 35회로 공직생활을 시작해 해수부 어촌양식정책관, 주영국대한민국대사관 공사참사관, 해수부 대변인, 기획조정실장 등을 두루 거쳤다.

