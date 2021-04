[아시아경제 오현길 기자] NH농협손해보험은 서울 은평구 장애아동 가정에 아동용 학습·놀이용품을 전달했다고 16일 밝혔다.

장애 아동의 실내활동에 유용하고 시청각 발달, 감각 자극 등에 도움이 되는 학습·놀이용품은 은평구에 거주하고 있는 120여 장애아동 가정에 나눠질 예정이다.

최창수 농협손보 대표는 "어려운 이웃들이 더 소외되지 않도록 많은 관심이 필요한 때"라며 "코로나19로 외부활동에 제한을 받고 있는 아이들이 학습·놀이용품을 통해 가정에서 즐거운 시간을 보내고, 학부모들에게도 조금이나마 도움이 되길 바란다"고 말했다.

