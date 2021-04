동아방송예술대학교, ‘2021 콘텐츠원캠퍼스 구축운영’ 대학 선정돼

동아방송예술대학교(총장 최용혁)가 한국콘텐츠진흥원에서 주관하는 ‘2021 콘텐츠원캠퍼스 구축운영’ 대학으로 선정되었다고 설명했다.

본 사업은 혁신적인 산·학·연·관 협력 프로젝트를 통한 융복합 창의인재를 양성하기 위한 사업으로 동아방송예술대학교는 ‘공연예술 콘텐츠를 위한 인터랙티브 미디어 퍼포먼스’를 과제로 제출해 공연예술과 미디어아트가 결합된 미디어 퍼포먼스 공연물을 만들어 유튜브를 통해 선보일 예정이다.

사업을 주관하는 동아방송예술대학교의 디지털영상디자인과 최혁재 교수는 “우리 대학의 디지털영상디자인과와 공연예술계열이 공연콘텐츠를 기획, 제작하고 전시용 인터랙티브 콘텐츠 개발 전문회사인 ㈜아이엠파인에서 기술지원을 맡아 사업을 진행해 나갈 것”이라고 말했다.

한국콘텐츠진흥원은 동 사업을 위해 1억8천여만 원을 동아방송예술대학교와 아이엠파인에게 지원할 예정이다.

최혁재 교수는 “전통적 공연방식에 미디어아트를 접목한 새로운 융복합 콘텐츠를 개발해 학생들에게 창의적인 융복합 콘텐츠 제작자 및 배우로서의 능력을 배양할 수 있는 인프라를 구축해 나가겠다”고 포부를 밝혔다.

산·학·연의 전문가들로 구성된 선정평가위원회는 “수행기관의 전문성, 참여인력, 과제내용, 기대성과, 사회적 가치를 평가기준으로 삼아 적합성 평가를 실시하였으며, 평가대상인 산·학·연의 사업이해도와 전문성을 바탕으로 해당 교육과정 및 전문인력을 기준으로 공정하게 검토하고 심사했다”고 심사평을 밝혔다.

