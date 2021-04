日 정치권에서도 도쿄올림픽 취소 또는 무관중 개최 언급

니카이 도시히로 자민당 간사장 취소 가능성 언급

고노 다로 행정개혁담당상은 무관중 개최 가능성 거론

[아시아경제 권재희 기자] 니카이 도시히로 자민당 간사장이 오는 7월23일 개막하는 도쿄올림픽의 취소 가능성에 대해 언급했다고 15일 교도통신이 보도했다.

보도에 따르면 니카이 간사장은 이날 일본의 민영 TBS CS방송에서 코로나19가 더욱 확산할 경우의 "(도쿄올림픽 개최가) 도저히 무리라고 하면 그만두지 않으면 안된다"고 말했다.

집권당의 실세이자 스가 요시히데 내각 출범의 1등 공신인 니카이 간사장이 100일도 남지 않은 올림픽의 취소 가능성을 거론한 것이어서 파장이 예상된다.

같은날 고노 다로 일본 행정개혁담당상은 도쿄올림픽·패럴림픽이 무관중으로 치러질 가능성에 대해 언급했다.

고노 담당상은 이날 TV아사히 프로그램에 출연해 도쿄올림픽·패럴림픽에 대해 "개최할 수 있는 방식으로 한다"며 "무관중이 될 수도 있다"고 말했다.

그는 코로나19 상황에서 치러지는 도쿄올림픽·패럴림픽에 대해 "통상의 올림픽과는 다른 방법이 될 것"이라고 전망했다.

아사히신문은 도쿄올림픽 관중 상한선을 최종 판단하는 시기는 5월 이후가 될 것이라고 이날 보도했다.

아사히 보도에 따르면 이달 중 일본 정부와 도쿄올림픽·패럴림픽 조직위원회 등이 내놓을 관중 상한선 관련 기본방침을 잠정 결정으로 하고 "앞으로 (코로나19) 감염 상황에 따라 변경할 수 있다"는 조건을 붙이는 방향으로 조율이 이뤄지고 있는 것으로 알려졌다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr