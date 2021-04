[e공시 눈에 띄네] 코스피-14일

[아시아경제 공병선 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 디티알오토모티브=계열사에 507억원 규모 채무보증 결정

◆ 카카오=교환가액 기존 47만7074원에서 9만5415원으로 조정

◆ 삼부토건=천안 신방 삼부르네상스 공동주택 수분양자에 1500억원 규모 채무보증 결정

◆ 대한해운=SMKLC LNG3 S.A., SMKLC LNG4 S.A.에 957억원 규모 채무보증 결정

◆ KTB투자증권=유진저축은행 지분 투자 위해 유진에스비홀딩스 지분 30% 취득

◆ 현대리바트=878억원 규모 이라크 정유 공장 설비 공사 수주

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr