14일 상장 예정

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 14일(현지시간) 나스닥 시장 상장이 예정된 가상화폐 거래소 코인베이스의 기준가격이 250달러로 정해졌다.

CNBC방송에 따르면 나스닥은 코인베이스 거래 개시 하루에 앞서 이같이 발표했다. 기준 가격은 나스닥이 기업공개(IPO)를 거치지 않은 기업의 주식거래를 위해 제공한 벤치마크다.

코인베이스의 기업가치는 비트코인, 이더리움 등 가상화폐 값이 치솟으면서 동반 상승했다. 이날 오후 5시경 비트코인은 24시간 전에 비해 8%가량 상승하며 6만3000달러 선에 거래되고 있다. 비트코인은 올해 들어 100% 이상 상승했다.

코인베이스는 상장을 위해 기업을 공개하며 신주를 매각하는 통상적인 방식대신 직상장을 선택했다. 이에 따라 기존 주주들은 매각 제한 기한 없이 상장 직후부터 보유 주식을 매도할 수 있다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr