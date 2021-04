자가검사키트 전제 다중이용시설 출입?…당국 "바람직하지 않다"

"코로나19 유행 상황 엄중…자가진단키트는 보조적 수단 불과"

[아시아경제 김지희 기자] 정부가 코로나19 자가검사키트의 활용을 전제로 다중이용시설의 방역조치를 완화하는 방안에 대해 "현재로서는 판단하기 어려운 상황"이라는 입장을 13일 밝혔다. 자가진단키트의 본래 목적은 요양시설, 기숙사 등 전파 위험이 높은 곳의 확진자를 선별하는 것인 만큼 현재 다중이용시설의 출입을 위한 목적으로는 보지 않고 있다는 설명이다.

이상원 중앙방역대책본부 역학조사분석단장은 이날 코로나19 정례 브리핑에서 "현재의 엄중한 환자 발생 상황과 현재 상황이 의료인의 헌신과 여러 관계자들의 희생으로 이뤄지는 아슬아슬한 상황이라는 점과, 사회적 노력이 그만큼 들고 있다는 점을 생각하면 자가검사키트의 활용을 전제로 유흥업소와 같은 다중이용시설의 방역조치를 완화하는 것은 판단하기 어렵다"고 밝혔다. 이어 "방역당국은 요양시설, 장애인 시설을 비롯해 검사 대상자가 일정하고 주기적인 검사가 가능하고 검사결과에 따라 후속관리가 가능한 영역에서 활용하는 방안을 검토하고 있다"면서 "서울시에서 제안한 내용도 협의를 통해 함께 적극 검토하겠다"고 덧붙였다.

당국에 따르면 자가검사키트의 가장 큰 특징은 피검자가 스스로 검체를 채취함으로써 복잡한 검체 채취 과정을 줄이고 보다 쉽게 검사를 할 수 있다는 점이다. 검체 채취 이후 검사 방법에는 항원검사와 PCR 검사가 있는데, 항원검사는 기계를 사용하지 않기 때문에 신속·자가검사에 보다 보편적으로 사용된다. 이에 선별검사소에서도 활용되는 신속항원검사와 자가검사키트는 완전히 동일한 개념은 아니나 자가검사키트에 신속항원검사가 많이 채용된다는 설명이다.

당국은 자가검사키트는 보조적인 수단에 불과하다는 입장을 거듭 강조했다. 이 단장은 "(자가검사키트는) 선제검사가 필요한 곳 등에서 검사를 진행해 양성일 가능성이 있는 사람들을 먼저 선별해내는 게 목적"이라며 "의료를 지탱하기 위한 보조적 방법이므로 다중이용시설의 출입을 위한 목적으로는 현재까지는 판단하고 있지 않다"고 설명했다.

신속성이라는 장점에도 불구하고 무엇보다 정확도를 담보할 수 없다는 게 당국이 자가검사키트의 적극적인 도입을 주저하는 이유다. 이 단장은 "항원검사의 원리, 자가검사의 한계상 정확도를 높게 담보할 수 없는 편"이라며 "이 때문에 자가검사키트를 전제로 한 다중이용시설 출입 완화는 현재로서는 바람직한 상황이 아니다"라고 전했다.

다만 당국은 자가검사키트에서 양성이 나온 경우에도 반드시 PCR 검사를 받아야 한다는 입장이다. PCR 검사 후 결과 확인까지는 자가격리도 요구된다. 이 단장은 "자가검사는 본인이 검사를 함으로 인해 그 결과를 본인이 제일 먼저 알 수 있는 경우"라며 "해외에서도 이렇게 도입하고 있는 나라들이 있는데 그 경우에는 본인이 정부에 적극 협조를 해 스스로 신고하는 쪽으로 제도가 만들어져 있다. 우리나라에도 먼저 개인의 신고를 장려하는 쪽으로 할 예정"이라고 설명했다.

그러면서 "만약 양성이 나왔음에도 이를 적절히 통보치 않고 활동함에 따른 부작용이 있을 수 있는 점도 충분히 감안하고 있다"며 "이 부분에 대해서도 지침 적용 시에 어떻게 할 것인지 구체적인 보완책을 만들겠다"고 덧붙였다.

