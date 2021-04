코리아센터, 착한 공공배달앱 인기…일단시켜 가입회원 2만명 돌파 '눈앞'

[아시아경제 임춘한 기자] 코리아센터는 강원도 지자체들과 협업해 만든 일단시켜와 부산 남구의 어디go 공공배달앱이 골목상권 소상공인들과 소비자들로부터 큰 인기를 얻고 있다고 12일 밝혔다.

이 앱은 코리아센터가 재능 기부로 개발하고 유지, 보수, 24시간 콜센터 운영까지 지원해 강원도와 부산 남구는 일체 별도 비용과 국민의 세금 또한 들어가지 않는다. 특히 민간 배달앱과는 달리 가맹점 중개 수수료, 광고비와 가입비가 필요 없다. 가맹업체는 신용카드와 전자결제대행사에 내는 1.8% 수수료만 부담하면 된다.

또한 독점 광고 노출인 깃발꽂기 광고 기능, 최상단 노출 광고 기능 등을 없애 가맹업체들과의 과도한 경쟁을 막았다. 대신 주문한 이용객에게 가장 가까운 업체부터 먼저 검색되는 서비스를 제공한다. 소비자들에게 주는 혜택도 크다. 강원상품권과 오륙도페이로 결제 시 10% 할인과 2000~5000원 쿠폰지원 등 다양한 이벤트를 수시로 진행하고 있다.

일단시켜는 속초와 정선에서 출시 100일만에 속초 436곳, 정선 142곳의 가맹점을 확보해 목표치의 110%를 달성했다. 강원도 전체적으로 1200여곳 업체가 가입했으며 가입 회원은 1만 9000여명을 돌파했다. 연말에는 춘천을 제외한 모든 시군에서 서비스를 개시할 예정이다. 어디go도 3월말 기준으로 가맹점 624곳과 1만5200여명의 회원을 확보했다.

김기록 코리아센터 대표는 "민관협업 모델인 일단시켜와 어디go는 처음부터 골목상권 사장님과 소비자들을 위해 설계됐기 때문에 자연스럽게 지역 배달앱으로 안착하고 있다"며 "코로나19로 힘든 골목상권 사장님과 소비자 모두 웃을 수 있는 서비스를 위해 최선을 다할 것"이라고 말했다.

