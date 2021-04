LG CNS 'AI 튜터' 日시장 진출

[아시아경제 부애리 기자] LG CNS가 인공지능(AI) 학습 서비스 ‘AI 튜터’를 일본 시장에 선보인다.

LG CNS는 12일 일본 어학기업 ‘이온’과 손잡고 일본 버전인 ‘AI 스피크 튜터’를 출시했다. LG CNS는 자체 개발한 AI 회화 알고리즘과 음성 인식 기술을 바탕으로 일본을 비롯한 해외 시장 공략에 나설 계획이다.

AI 튜터는 국내 약 60만명의 사용자가 이용하고 있는 앱으로 LG 계열사를 포함한 150여개 기업에서 임직원 영어교육 프로그램으로 활용하고 있다. 이 외에도 LG CNS는 캐럿글로벌, YBMNET, 윤선생, 파고다 등과 제휴를 맺고 AI 튜터와 AI 토익스피킹을 서비스하고 있다.

일본에선 250여개의 직영어학원을 운영하고 있는 이온이 기존 수강생들을 대상으로 AI 스피크 튜터를 선공개한다. 다음달부터 일반인도 스마트폰 앱 스토어에서 다운로드 받아 사용할 수 있다.

LG CNS는 일본 시장 공략을 위해 현지화 전략을 펼쳤다. 기존 AI 튜터 콘텐츠를 단순히 일본어로 번역한 것이 아니라 일본의 다양한 특성을 반영해 학습 콘텐츠를 제작했다. 예를 들어 AI가 일본의 식문화 등을 반영해 질문하고 대답하는 식이다.

AI 스피크 튜터에는 LG CNS가 독자 개발한 AI 기술도 적용했다. AI 스피크 튜터는 사용자의 답변을 인식하고 내용을 분석해 맥락에 따른 답변의 정확도, 유창성을 평가한다. 사용자가 정해진 모범답안과 다른 표현을 말할 경우 오답 처리하는 기존 영어 회화 앱과 달리 AI 스피크 튜터는 사용자의 다양한 답변을 분석해 모범답안과 유사도를 측정한다. 사용의 취약점을 찾아내 힌트를 제시하고 되묻는 등 끊김 없이 대화가 이어지도록 유도한다.

김창은 LG CNS 디지털마케팅·신사업담당 상무는 "이번 일본어 버전 AI 튜터 출시를 시작으로 태국어, 베트남어 버전 AI 튜터도 테스트 중"이라며 "글로벌 영어 교육에 한국의 AI 기술이 적용될 수 있도록 해외 시장 공략을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr