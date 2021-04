태영호 "GTX 강남 지나지만 협의회에 강남구 못 들어가"

[아시아경제 금보령 기자] GTX-A가 서울 강남 주택가를 지나가지만 환경영향평가협의회에 강남구청은 들어가지 못한 것으로 나타났다.

9일 태영호 국민의힘 국회의원이 환경부와 국토교통부로부터 확보한 자료에 따르면 2018년 진행된 GTX-A 사업의 환경영향평가협의회 위원은 국토교통부 철도국 민자철도팀, 환경부 환경영향평가과, 국토교통부 철도국 민자철도팀 등 직원들로 구성됐다.

환경영향평가협의회는 평가항목·범위 등의 결정에 관한 사항, 환경영향평가 협의 내용의 조정에 관한 사항, 약식절차에 의한 환경영향평가 실시 여부에 관한 사항, 의견수렴 내용과 협의내용의 조정에 관한 사항을 심의하는 역할을 한다.

관계기관에서는 서울시 환경정책과, 은평구청 맑은도시과, 서대문구청 환경과, 중구청 환경과, 용산구청 맑은환경과 등 지자체 공무원들이 이름을 올렸다. 경기에서는 경기도 환경정책과, 고양시 환경보호과, 파주시 환경정책과 공무원이 참여했고, 이 외에도 서울시 주민대표 1명, 경기도 주민대표 2명 등이 포함됐다.

문제는 GTX-A가 강남 청담동 주택가를 관통하지만 강남구청 소속 공무원은 단 한 명도 위원으로 참여하지 못한 것이다. '환경영향평가협의회 심의의견 및 조치결과'에도 강남구 의견은 단 한 건도 없었다. GTX-A 환경영향평가서 본안의 '주요 주민의견 및 답변내용'에도 강남구와 송파구는 '의견 없음'으로 표시돼 있다. 이와 달리 고양시 환경보호과 소속 공무원이 제기한 '주민설명회 등을 통한 주민의견 수렴을 하여 계획에 적극 반영할 것'이라는 의견에 사업자 측에서는 '주민설명회를 통해 주민의견을 수렴하여 계획에 적극 반영하겠음'이라는 조치계획을 내놨다.

태 의원은 "환경영향평가협의회에 강남구청이 빠져 있는 것은 2018년 8~9월에 열린 고양시 주민설명회에 200여명이 참석했으나 강남구 청담동에서 열린 주민설명회에는 단 3명만 참석한 결과와 무관치 않다"며 "강남구 주민들은 GTX-A 노선이 주택가를 관통함에 따라 싱크홀, 한강물 유입, 지반붕괴 등 생명과 안전에 극심한 위험을 느껴 강력하게 반발하고 있다"고 설명했다.

이어 태 의원은 "강남구민들은 주민설명회에 참석한 3명도 강남 주민이 아니라 관계기관 공무원이라는 강력한 의구심을 품고 있다"며 "환경영향평가협의회에 강남구청이 누락된 이유 등 진상을 철저하게 조사해 관련 책임자를 엄정하게 문책하는 등 다각적인 대응방안을 검토하겠다"고 강조했다.

