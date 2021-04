인도 신규확진 3일 연속 최대치 경신

[아시아경제 조현의 기자] 인도의 코로나19 신규 확진자 수가 3일 연속으로 최대치를 경신했다.

9일 인도 보건가족복지부 집계에 따르면 이날 오전 기준 일일 신규 확진자 수는 13만1968명으로 집계됐다.

인도는 이로써 지난 7일(11만5736명)과 8일(12만6789명)에 이어 3일 연속으로 최대치 기록을 갈아치웠다.

신규 확진이 지난해 9월 10만명에 육박했던 인도는 지난 2월 1만명 아래까지 떨어졌다가 최근 급증세를 보이고 있다.

인도는 신규 확진자 수 세계 순위에서도 선두를 달리고 있다. 전 세계 누적 확진자 수 1·2위인 미국과 브라질은 최근 6만~9만명대를 기록하고 있다.

인도의 누적 확진자 수는 이날 기준 1306만542명이다. 지금 같은 추세라면 조만간 브라질을 제치고 다시 누적 확진자 수 2위로 올라설 것으로 보인다.

인도의 신규 사망자 수도 이날 780명으로 불어났다. 누적 사망자 수는 16만7642명이다.

