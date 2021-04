호남대, 입시홍보 프리젠테이션 경진대회 개최

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 호남대학교는 지난 7일 오후 국제회의실에서 올해 각종 입시 홍보활동을 펼칠 입시홍보 프리젠터 공개면접과 프리젠테이션 경진대회를 열었다고 8일 밝혔다.

이번 공개면접에는 재학생 멘토 1명과 응시생 멘티 2명이 한 팀을 이룬 총 5개팀이 참가, 입시를 앞둔 고등학생들이 궁금해하는 학생부 교과성적 반영방법과 호남대만의 강점, 기숙사와 셔틀버스 안내 등 주요 내용을 소개하는 공개 오디션을 진행했다.

참여 학생들은 ▲학생부 교과전형만으로 수시모집에서 100% 선발 ▲면접중심 전형과 교과전형, 일반고 전형의 장점과 세부 내용 ▲알짜스쿨과 평생지도교수제, 7스타 어워드 프로그램과 글로벌 리더십 프로그램 등 호남대학교만의 강점 ▲다양한 편의시설을 갖춘 기숙사와 면학관 ▲셔틀버스 운행을 통한 교통편의 제공 등을 자신들만의 개성있는 방식으로 표현했다.

선발된 학생들은 인턴십 기간을 거쳐 프리젠테이션과 입학상담에 대한 전문가 교육을 받아 입학홍보대사로 활동하게 되며, 고교방문 입시설명회와 대학입학정보 박람회 참가 등 각종 입시 홍보활동에 주도적으로 참여하게 된다.

최종합격자는 오는 9일 호남대 홈페이지를 통해 발표된다.

