[아시아경제 정동훈 기자] 경찰이 광주 모 구청의 간부 출신 퇴직공무원의 부동산 투기 혐의와 관련해 광주시청 등을 압수수색하고 있다.

광주경찰청 반부패경제범죄수사대는 8일 오후 1시 30분께부터 광주시와 광산·서구청 등 6개소를 압수수색하고 있다고 밝혔다.

경찰은 광주의 모 구청 간부급 퇴직공무원이 부동산 투기를 한 정황을 확인, 광주시 종합건설본부, 투자유치과, 토지정보과 등 부동산 관련 부서에 대해 압수수색에 나섰다. 또 서구와 광산구, 피의자의 주거지 등도 압수수색 대상에 포함된 것으로 알려졌다.

경찰은 압수수색을 통해 확보한 자료를 토대로 퇴직공무원이 지자체 내부 정보를 활용해 투기를 벌였는지 확인할 것으로 관측된다.

