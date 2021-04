[아시아경제 박지환 기자] 코스맥스는 그래핀 양자점을 유효성분으로 함유한 화장료 조성물에 대한 특허권을 취득했다고 8일 공시했다.

코스맥스는 "이번 특허는 그래핀 양자점을 유효성분으로 포함하는 화장료 조성물과 의약외품 조성물, 약학 조성물에 관한 것"이라고 밝혔다. 해당 조성물은 피부 재생과 주름 개선, 보습 및 항산화 효과를 제공해 피부 노화를 방지하는 효과가 있다.

