[아시아경제 이정윤 기자] 파출소 주차장에 세워져 있던 경찰차를 파손한 30대 남성이 검찰에 넘겨졌다.

서울 강동경찰서는 공용물건손상 혐의로 30대 A씨를 구속 송치했다고 8일 밝혔다.

A씨는 지난 4일 오전 1시께 강동구 강일파출소 주차장에서 오토바이 헬멧을 착용한 채 자루 길이 1m가량의 대형 망치(슬레지해머)로 경찰차 전면 유리와 사이드미러를 부순 혐의를 받고 있다.

경찰 조사에서 A씨는 '취업이 안 돼서 차를 부쉈다'는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

