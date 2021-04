광주시, AI시제품·서비스 제작 지원 사업 참여기업 모집

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시와 인공지능산업융합사업단은 인공지능 시제품·서비스 제작지원 사업 참여기업을 9일부터 내달 10일까지 모집한다고 8일 밝혔다.

‘인공지능 시제품·서비스 제작지원 사업’은 인공지능 스타트업의 인공지능 (시)제품·서비스 제작 및 사업화 비용을 지원하는 내용으로 추진된다.

대상은 창업 7년 미만의 인공지능 스타트업과 인공지능 기술을 도입하고자 하는 중소벤처기업으로, 사업 과제를 신청 받아 35개 내외의 과제를 선정해 과제당 5000만 원에서 최대 1억5000만 원까지 총 26억2500만 원을 지원한다.

광주시는 AI시제품·서비스 제작 지원 사업에 선정된 기업에 대해서는 인공지능 창업 교육, 제품·서비스 품질 향상 컨설팅, 규제해소 컨설팅 등 인공지능산업융합사업단에서 추진하고 있는 창업 기업 지원 사업도 추가적으로 지원할 예정이다.

참여기업 모집과 관련한 자세한 내용은 인공지능산업융합사업단 홈페이지에서 확인할 수 있다. 문의는 인공지능산업융합사업단 창업지원팀으로 하면 된다.

안신걸 시 인공지능정책과장은 “인공지능 시제품·서비스 제작 지원 사업은 아이디어와 기술을 토대로 사업화하고 창업해 스케일기업, 나아가 유니콘 기업으로 성장하도록 지원하는 사업이다”며 “정보통신 강국을 넘어 인공지능 강국으로 도약하고자 하는 대한민국의 꿈을 실현시켜주기 위한 인공지능 창업 지원 사업에 많은 기업들이 참여하기를 바란다”고 말했다.

