승강기안전공단 노사, 위험기계 검사현장 공동 점검

[아시아경제 임철영 기자] 한국승강기안전공단이 ‘노사가 함께하는 현장 안전경영’으로 검사현장 안전사고 제로화 달성에 나섰다.

8일 공단에 따르면 공단 노사는 전일 부산 강서구의 삼정그린코아더시티 건설현장의 위험기계 안전검사 현장을 찾아 안전경영을 실시했다.

이날 검사현장에는 한익권 안전관리이사와 김용남 노조 수석부위원장이 함께 방문하여 안전점검을 실시하고 검사원들을 격려했다.

한익권 안전관리이사는 “건설현장에는 추락, 낙하 등 다양한 위험요인들이 잠재하고 있어 안전사고 예방을 위해서는 안전보호구 착용을 비롯한 철저한 안전수칙 준수가 반드시 필요하다”며 “검사원들의 안전사고 예방과 현장 검사업무 여건 개선 등을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.

이어 김용남 노조 수석부위원장은 “노사가 합심해 현장 중심의 안전관리 강화를 통해 검사원들의 안전사고 제로화가 실현될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

