삼양사 서브큐, 한국관광대와 제과제빵 세미나 개최

[아시아경제 임혜선 기자] 삼양그룹의 식품·화학 계열사 삼양사의 식자재 유통사업 브랜드 서브큐가 한국관광대학교에서 열린 ‘제과제빵 기술 세미나’를 성공적으로 마쳤다고 8일 밝혔다.

이번 세미나는 코로나19 확산에 따른 방역 지침에 따라 웨비나 형식으로 진행됐다. 웨비나란 웹(Web)과 세미나(Seminar)의 합성어로 웹 사이트에서 행해지는 양방향 멀티미디어 프리젠테이션이다.

서브큐는 신제품 개발, 판촉 등이 어려운 소규모 동네 빵집, 자영 제과점주의 경쟁력 강화를 위해 전국 주요 도시를 순회하며 연중 지속적으로 제과제빵 기술 세미나를 개최 중이다. 이번 웨비나는 기존 참여 대상인 소상공인, 제과제빵 관계자 외에도 한국관광대학교 호텔제과제빵과 학생도 참여하는 특강 형식으로 진행돼 그 의미를 더했다.

서브큐는 세미나 후 삼양사 서브큐 소속 제과기능장들이 신청자의 매장으로 직접 방문해 현장에서 메뉴 시연과 기술 지도를 실시할 예정이다. 삼양사 관계자는 “서브큐는 온라인 플랫폼을 적극 활용해 소상공인, 예비 창업자에게 도움을 줄 수 있는 상생경영 프로그램을 올해도 이어갈 예정”이라고 말했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr