한남대, 디지털 핵심실무 인재양성 사업선정…대전·충청권 유일

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한남대가 고용노동부 주관의 ‘2021년 디지털 핵심실무 인재양성(K-Digital Training)사업‘에 최종 선정됐다.

8일 대학에 따르면 디지털 핵심실무 인재양성 사업은 ‘한국판 뉴딜’ 일환의 정부사업으로 노동시장 내 수준별 디지털 훈련과정 제공과 현장 중심의 교육으로 청년이 디지털 분야의 핵심인재로 성장할 수 있도록 지원하는 것을 과제로 한다.

한남대는 대전·충청권에서 유일하게 디지털 핵심실무 인재양성 기관에 선정됐다. 정부는 원칙적으로 전국 권역별 디지털 핵심실무 인재양성 기관 1개소를 선정해 운영한다.

선정결과에 따라 한남대는 정부로부터 3년간 총 6억원을 지원받아 ‘산업 프로젝트 기반 융합형 빅데이터 분석 전문가’ 20여명을 양성하게 된다. 또 양성한 인력이 협약기업에 취업할 수 있도록 연계·지원하는 역할을 맡는다.

빅데이터 관련 학과와 IT전공자를 우대해 선발하고 교재비와 교육비, 현장실습 등 교육에 필요한 모든 경비와 월별 훈련 장려금을 지원하는 동시에 교육 이수자가 사업 참여 기업에 취업할 수 있도록 하는 구조다.

한남대 글로벌IT경영학과 신윤식 교수(사업단장)는 “한남대는 이번 사업을 통해 NCS 레벨5 수준의 머신러닝 및 빅데이터 분석 전문가를 육성할 수 있을 것으로 기대한”며 “특히 기존에 글로벌IT경영학과, 무역학과, 경영학과가 진행해 온 ‘2021 한남미래사업 빅데이터 기반 디지털마케터 양성사업’을 연계해 시너지효과를 낼 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

