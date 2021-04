[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 한국수력원자력㈜ 한울원자력본부는 7일 한수원 창립 20주년을 맞아 대한적십자사 대구·경북혈액원과 함께 '노·경 합동 사랑의 헌혈운동'을 펼쳤다.

이날 한울본부 및 협력회사 직원이 기증한 헌혈증서는 수혈이 필요한 환자에게 전달될 예정이다. 헌혈 행사에는 박범수 본부장과 최남철 한울본부 노조위원장이 현장을 방문해 헌혈에 참여하는 직원들을 격려했다.

박범수 본부장은 "한울본부는 앞으로도 지역사회에 나눔문화 확산을 위해 지속적인 사회공헌 활동을 펼쳐 나갈 예정"이라고 전했다.

