이낙연 "성찰의 시간을 갖겠다"

[아시아경제 박철응 기자] 더불어민주당 상임선거대책위원장을 맡았던 이낙연 전 당대표가 8일 "성찰의 시간을 갖겠다"고 밝혔다.

이 전 대표는 이날 페이스북을 통해 "존경하는 국민 여러분의 결정을 무겁게 받아들인다. 4.7재보선으로 표현된 민심을 겸허하게 수용한다"고 했다.

그러면서 "저희들이 부족했다. 국민의 실망과 분노를 제대로 헤아리지 못했다. 국민의 삶의 고통을 충분히 살피지 못했다"고 적었다.

이 전 대표는 "저의 책임이 크다. 문재인정부 첫 국무총리, 더불어민주당 대표와 선거대책위원장으로서 제가 부족했다. 당원과 지지자를 포함한 국민 여러분께 사과드린다"고 했다.

그는 이어 "저는 성찰의 시간을 갖겠다. 대한민국과 민주당의 미래를 차분히 생각하며, 낮은 곳에서 국민을 뵙겠다. 민주당 또한 반성과 쇄신의 시간을 갖게 될 것"이라고 말했다.

박철응 기자 hero@asiae.co.kr