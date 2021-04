세븐일레븐, 점포 보안 솔루션 선봬…ADT캡스와 업무협약 체결

[아시아경제 임춘한 기자] 세븐일레븐은 보안전문기업 ADT캡스와 ‘가맹점 상생 지원 및 신사업 추진’ 업무 협약을 맺고 세븐일레븐 경영주를 위한 점포 보안 솔루션 프로그램을 선보였다고 8일 밝혔다.

점포 보안 솔루션은 올해 초 체결한 가맹점 상생협약 내용 중 간편점포운영시스템(eSOS) 구축의 주요 항목으로서 전국 경영주들의 의견을 종합 반영해 기획됐다.

이번 협약을 통해 세븐일레븐 경영주는 ADT캡스가 제공하는 고급 보안 서비스를 시중가보다 할인된 가격에 이용할 수 있게 됐다. 세븐일레븐과 ADT캡스가 마련한 제휴 상품은 ▲ 고화질 CCTV ▲CCTV와 비상벨 ▲CCTV와 방범서비스 3가지이며 점포 설치·공사 비용은 본사가 100% 지원한다.

세븐일레븐 관계자는 “점포 근무자, 그리고 점포를 방문하는 고객 모두가 만족스러운 안전한 점포 환경을 만드는 계기가 될 것으로 기대하고 있다”며 “앞으로도 경영주와의 지속적인 소통과 이해, 상호배려가 중심이 되는 상생 문화를 다져나가겠다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr