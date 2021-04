[신간안내] '그들은 왜 나보다 덜 내는가' 外

◆그들은 왜 나보다 덜 내는가= 부자들이 평범한 노동자보다 세금을 덜 내는 미국의 왜곡된 조세제도의 실상에 대해 고발한다. 1930~1980년 공격적인 누진세율 적용으로 성장과 분배를 잘 이끌던 시기도 조망한다. 누진세가 무너진 1980년 이후 조세정의가 어떻게 무너졌는지도 검증한다.(이매뉴얼 사에즈·게이브리얼 저크먼 지음/노정태 옮김/부키)

◆그림명상= 한국 현대미술가 22명의 그림으로 사유하는 아트 에세이. 저자는 명상하듯 눈 감고 그림을 감상하는 법에 대해 알려준다. "눈을 감으면 그림이 말을 걸어온다." 코로나19로 크고 작은 마음의 병이 생긴 사람들을 위한 위로의 시간.(김윤섭 지음/한국경제매거진)

◆인공지능 생존수업= 인공지능(AI) 시대를 살아갈 평범한 사람들의 생존전략. AI 시대에 변화할 직업의 다양성에 대해 중점적으로 다룬다. "인공지능 시대 직업의 위기는 개인의 기회다."(조중혁 지음/슬로미디어)

