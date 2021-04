이재명 "청정 하천·계곡이어 깨끗한 경기바다 만들겠다"

[아시아경제(화성)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 깨끗한 하천ㆍ계곡 복원을 마무리한 데 이어 이번에는 깨끗한 바다 만들기에 나섰다.

이 지사는 7일 깨끗한 경기바다 만들기 사업 일환으로 화성시 국화도를 찾아 주민들과 현장 간담회를 갖고 애로사항과 지원 정책 등을 점검했다.

국화도는 54명이 사는 경기도 최남단 섬이다. 주민들은 이날 이 지사 방문에 관심과 기대감을 표시하고 해양쓰레기의 지속적 관리방안 마련, 관광 활성화, 해저상수관로 설치 조속 추진 등을 건의했다.

이 지사는 이 자리에서 "배를 타고 또 걸어오면서 보니 듣던 대로 정말 아름다운 섬"이라며 "청정 바다 정책의 일환으로 환경정비도 철저히 하고 어민들의 더 나은 삶을 위해 고민하겠다"고 밝혔다.

이에 대해 정승만 경기남부수협조합장은 "도서 지역 특성상 어업인의 문화, 복지, 교육 등이 타 지역보다 열악하기 때문에 체계적인 지원이 필요하다"며 "에너지자립마을 관련사업 활성화를 위한 인프라 구축이 현재 시급한 문제"라고 설명했다.

또 "급증하는 레저인구와 어업인이 마찰 없이 상생할 수 있는 방안을 모색해 달라"고 요청했다.

이 지사는 "경기도 입장에서도 관광레저산업 또는 관광어업 중심으로 전환하면 좋겠다는 생각"이라며 "오늘 제말씀해 주신 내용들에 대해 함께 여러 가지 대안을 찾아보겠다"고 약속했다.

이 지사는 화성시 해역에서 침적폐기물을 수거중인 경기청정호에 승선해 작업 현장을 점검하고 해안가에서 쓰레기를 주우며 정화활동에 참여했다.

경기청정호는 길이 33m, 폭 9m 총 154톤급으로 폐기물 100톤까지 실을 수 있는 청소선이다. 지난해 12월 건조해 올해부터 본격적으로 경기도 바다 속에 침적돼 있는 폐기물을 인양하고, 섬 지역의 쓰레기 운반을 지원하고 있다.

도는 지난해 깨끗한 경기바다 만들기 사업을 통해 20년 이상 방치된 오이도항의 불법 천막 76개와 컨테이너 43개를 철거하는 등 항포구 불법시설물을 정비했다. 또 해안가 쓰레기 1505톤을 수거ㆍ처리했다.

도는 올해 지속가능한 바다를 도민과 어업인에게 돌려주기 위해 바다환경지킴이, 희망근로사업을 활용해 해안가의 쓰레기 1500톤을 수거하고, 경기청정호로 바닷속 침적쓰레기도 200톤 인양한다.

아울러 불법없는 깨끗한 경기바다를 만들기 위해 불법어업, 불법낚시 및 쓰레기 투기 등도 집중 단속한다.

도는 앞서 불법시설물을 철거해 '청정계곡'으로 발돋움한 포천 백운계곡, 여주 주록리계곡, 가평 조무락골ㆍ용소계곡 등을 청정계곡 광광명소화 사업 대상지로 선정했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr