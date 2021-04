[아시아경제 공병선 기자] 한국거래소 코스닥시장본부는 7일 쌍용정보통신 쌍용정보통신 010280 | 코스닥 증권정보 현재가 1,480 전일대비 30 등락률 +2.07% 거래량 1,783,735 전일가 1,450 2021.04.07 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [종목분석] 폭스바겐 “Power Day” 분석에 따른 수혜주!쌍용정보통신, 커뮤니티 활발... 주가 -21.6%.[e공시 눈에 띄네]코스닥-15일 close 에 타법인 주식 또는 출자증권 취득설 및 그 구체적인 내용에 대한 조회공시를 요구했다. 답변시한은 오는 8일 오후 12시까지다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr