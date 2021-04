아이에스이커머스 "W컨셉코리아 지분 매각…600억원 추가 회수"

[아시아경제 유현석 기자] 전자상거래 기반 생활문화 브랜드 리딩 기업 아이에스이커머스 아이에스이커머스 069920 | 코스닥 증권정보 현재가 4,035 전일대비 35 등락률 +0.88% 거래량 13,234 전일가 4,000 2021.04.02 09:21 장중(20분지연) 관련기사 아이에스이커머스 "자사주 55만주 처분"아이에스이커머스 "지난해 영업이익 4억원…4년 만의 턴어라운드"아이에스이커머스, 2분기 연속 흑자…"독점 상품 판매 확대로 수익성 개선" close 는 더블유컨셉코리아 지분 20%를 에스에스지닷컴(SSG.com)에 매각하기로 하였으며 약 600억원 내외의 금액을 최종 회수할 예정이라고 2일 밝혔다.

아이에스이커머스가 2008년도에 설립한 더블유컨셉코리아는 실력 있는 디자이너들과의 협업 프로젝트를 시장에 선보인 이후 폭발적인 인기를 누리며 성장했다. 2017년 11월 대형사모펀드 운영사인 위자드원(IMM PE)에 60%의 지분을 매각했다.

W컨셉은 해마다 매출과 GMV(거래액)가 증가했다. 최근 뜨거워진 이커머스 시장 분위기와 업계의 무게 중심이 패션 업종으로 기울 것이라는 분석과 더불어 의류 시장이 마진 높은 카테고리가 될 것이란 기대감이 반영되어 2000억대 후반의 높은 기업가치를 평가받은 것으로 풀이된다는 것이 회사 측의 설명이다.

회사는 기존 2017년 대상회사의 지분 60% 매각 시 600억원, 이번 20% 매각으로 약 600억원을 추가해 총 1200억원 상당을 회수할 예정이다.

아이에스이커머스는 이번 더블유컨셉코리아 매각을 통해 약 600억원의 자금이 확보됨에 따라 핵심 비즈니스 역량 강화 및 신규 사업 진출에 박차를 가할 예정이다.

위즈위드 고객의 니즈를 반영한 상품 및 서비스 업그레이드, 해외 CBE(크로스보더 이커머스) 풀필먼트 강화 등에 1차적으로 자금을 투입할 예정이다. 이후 새로운 고객층을 위한 신규 서비스(혹은 플랫폼) 및 신규 브랜드 런칭, 해외 브랜드 제휴 강화, 해외 진출 등에 추가 자금을 투입할 예정으로 새로운 성장 동력 창출을 위한 투자를 올해부터 본격적으로 진행할 계획이다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr