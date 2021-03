바이든 "내달 19일까지 전국민 90% 백신 접종 대상"

접종 목표 또 앞당겨

마스크 의무화 및 경제 재개 확대 중단 요구

CDC 국장 "4차 대유행 가능성...파멸 임박"

美 신규감염 다시 확산

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 조 바이든 미국 대통령이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 접종 계획을 또다시 앞당겼다. 애초 취임 100일째인 다음 달 말까지 1억명 접종을 목표로 했지만, 이제는 다음 달 19일이면 전 국민의 90%가 접종 대상이 된다. 다만 공격적인 백신 접종에도 불구하고 코로나19 신규 감염이 다시 확산하며 우려도 커지고 있다.

바이든 대통령은 29일(현지시간) "현재 보유한 코로나19 백신은 내달 19일부터 전 국민의 90%를 상대로 접종할 수 있는 수준이다"라고 말했다. 그는 미국인 90%가 거주지에서 5마일(8㎞) 이내의 접종소에서 백신을 맞게 될 것이라고 덧붙였다.

바이든 대통령은 애초 취임 100일인 내달 말에 1억명에 대한 접종을 목표로 했지만 지난 11일에는 18세 이상의 모든 성인이 5월 1일까지 백신 접종 자격을 얻도록 하겠다고 계획을 앞당긴 바 있다.

바이든 대통령은 또 "접종 예약에 시간이 걸리겠지만 5월 전에는 접종 자격이 주어질 것이다"라고 강조했다.

뉴욕주도 이날 백신 접종 대상을 오는 30일부터 30세 이상으로, 내달 6일부터는 16세 이상 모든 주민으로 확대한다고 발표했다.

바이든 대통령은 백신 보급 확대에도 불구하고 급속히 퍼지는 코로나19와 살고 죽는 경쟁을 하는 것이라고 표현하면서 "백신이 있어 희망이 있고 그건 좋은 것이지만 사람들이 예방 조치를 느슨하게 하는 것은 몹시 나쁜 것이다. 우리 모두 자신의 몫을 해야 한다"라고 강조했다.

바이든 대통령은 경제 재개 연기와 마스크 착용 의무화가 필요함도 주장했다. 바이든 대통령은 '주 정부가 경제 재개를 중단해야 하는가' 라는 질문에 “그렇다”라고 답했다. 그는 또 "마스크 착용 의무화가 애국"이라며 마스크 사용 의무화를 철회한 일부 주지사들을 압박했다.

바이든 대통령에 앞서 로셸 워런스키 미 질병 통제 예방 센터(CDC) 국장은 4차 대유행 가능성을 우려했다. 그는 "파멸이 임박했다"라며 "희망의 이유가 많지만 나는 두렵다. 무대응은 사치다. 4차 재확산을 막고자 지금 협력해야 한다"라고 당부했다.

미국의 코로나19 신규 감염은 이달 중순 하루 3만명까지 하락했지만, 최근에는 6만명 수준으로 불어났다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr