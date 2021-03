[아시아경제 유현석 기자] DGB금융지주 DGB금융지주 139130 | 코스피 증권정보 현재가 8,220 전일대비 120 등락률 +1.48% 거래량 1,012,492 전일가 8,100 2021.03.26 15:30 장마감 관련기사 금리 상승기, 저평가 매력 부각 지방금융주국채금리 상승에 경기민감株로 투심 이동…성장주ETF도 약세[e공시 눈에 띄네] 코스피-8일 close 는 26일 수림창업투자 주식 200만주(약 105억원)를 취득할 예정이라고 공시했다. 취득 예정일자는 다음달 2일이다. 취득목적은 그룹 포트폴리오 다각화라고 회사 측은 밝혔다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr