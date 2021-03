SK-中 지리 '미래 모빌리티 투자' 맞손

3억달러 규모 뉴모빌리티 펀드 조성

3000만달러씩 출자

유럽계 은행·亞연기금 등 투자자 유치키로

연결·자율·공유·전동화

CASE 분야에 투자

[아시아경제 최대열 기자] SK그룹과 중국 1위 민영 자동차 기업인 지리자동차그룹이 공동으로 펀드를 조성해 미래 모빌리티 산업의 핵심분야나 초기 유망기업에 투자하기로 했다.

주 투자처로 살펴볼 곳은 연결(Connected)·자율(Autonomous)·공유(Shared)·전동화(Electric)의 앞글자를 딴 CASE 분야다. 이는 자율주행이나 전기동력차 등 자동차산업의 미래를 상징하는 키워드로, 국내는 물론 전 세계 주요 자본이 일제히 관심을 쏟고 있는 분야다. 미래 모빌리티 사업이 이제 막 태동하는 시기인 만큼 시장선점을 위한 투자경쟁은 한층 치열해질 전망이다.

SK㈜와 중국 지리자동차그룹은 18일 ‘뉴 모빌리티 펀드’ 설립을 축하해 기념식을 열었다. 온라인으로 열린 이날 행사에는 장동현 SK㈜ 사장과 다니엘 리 지리자동차 최고경영자(CEO) 등 양사 경영진이 참석했다. 뉴 모빌리티 펀드의 규모는 3억달러(약 3400억원)에 달한다. 두 회사는 이번 펀드에 각 3000만달러를 대 핵심 출자자로 나선다. 유럽계 은행과 아시아지역 연기금을 비롯해 개인·기관 중심의 유한투자자(LP) 등 전 세계 각지에서 투자자를 유치키로 했다.

SK㈜는 투자전문회사로 첨단 소재를 비롯해 친환경·디지털 등 미래 이동수단과 관련한 분야에 집중적으로 투자하고 있다. 그룹 내에도 미래 친환경연료로 꼽히는 수소사업(SK E&S·미국 플러그파워 등)을 비롯해 플랫폼사업(티맵모빌리티), 전기차배터리(SK이노베이션), 차량렌털·공유·관리(SK네트웍스) 등 자동차와 관련한 전·후방 사업을 하는 계열사가 다양하게 있다.

지리자동차는 세계 최대 완성차시장인 중국에서 가장 큰 민영 자동차회사로 꼽힌다. 현지 생산·판매 외에 고급 브랜드로 꼽히는 스웨덴 볼보, 전기차전문 스타트업 폴스타, 고성능차량 영국 로터스 등을 갖고 글로벌 무대에서 뛰고 있다.

CASE를 유망 분야로 보는 건 전 세계적 흐름이다. 완성차는 ‘제조업의 꽃’으로 전통 산업에선 가치사슬 맨 윗단에 자리하는데, 다가올 미래 산업의 지형도 역시 모빌리티를 중심으로 구도를 짤 것으로 내다보고 있기 때문이다.

뉴 모빌리티 펀드는 CASE 영역의 유망 기업을 선제적으로 찾아 투자를 진행할 방침이다. 운용은 맥쿼리·모건스탠리 등 글로벌 투자은행에서 20년 이상 경험을 쌓은 베테랑 펀드매니저가 맡는다. 양사는 SK㈜가 투자전문회사로 글로벌 투자업계에서 쌓은 투자경험과 다수 완성차 브랜드를 성공시킨 지리자동차그룹의 역량이 한데 아울러 성공투자로 이어질 것으로 기대했다. 또 두 회사는 펀드 외에도 수소연료나 배터리소재, 반도체, 자율주행 등 다양한 분야에서 협력하기로 했다.

장동현 SK㈜ 사장은 "SK와 지리자동차그룹은 친환경 사업에 대한 비전과 글로벌시장에서 빠르게 입지를 강화하는 등 공통된 비전과 전략을 갖고 있다"며 "두 회사 장점을 갖고 협력한다면 뉴 모빌리티 영역에서 견고한 입지를 다질 수 있을 것"이라고 말했다.

