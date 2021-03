은평구, 주민참여예산 아이디어 수렴 '온라인 주민 공론장' 개최

2022년 참여예산 주민 제안 및 아이디어에 대한 의견 수렴 위해 주민 공론장 운영

[아시아경제 박종일 기자] 은평구(구청장 김미경)는 2022년 참여예산 정책과제를 실현할 수 있는 제안과 아이디어에 대해 주민들의 다양한 관점과 의견을 수렴하기 위해 4월19일부터 23일까지 온라인 주민 공론장을 개최한다.

이번 주민 공론장은 2022년 은평구 참여예산 주민 제안 공모를 통해 발굴된 제안 및 아이디어에 관해 이야기하는 자리로 코로나19 확산 방지를 위해 5일간의 전 회차가 온라인으로 진행된다.

공론 주제는 ▲1인 가구의 삶의 질 향상 ▲스스로 답을 찾아가는 시민교육 활성화 ▲자원순환 은평 만들기 ▲정신건강 증진과 질병 예방을 통한 건강마을 만들기 등 11개 은평구 정책과제, 참여를 원하는 구민은 이 중 관심 있는 정책과제와 일시를 선택, 신청하면 된다.

신청 방법은 공론장 일정 중 자신이 관심있는 정책 과제를 2순위까지 선택, 신청할 수 있으며, 신청은 4월2일 오후 6시까지 온라인 또는 오프라인 방문 접수가 가능하다.

공론장을 통해 구체화된 참여예산 정책과제 제안들은 공론장 이후 사업부서 검토 절차 등을 거쳐 8월로 예정된 주민총회 투표를 통해 2022년 참여예산사업으로 시행될 예정이다.

은평구 관계자는 “이번 주민 공론장은 구민들이 참여예산 주민 제안에 대해 다양한 의견을 나누고 사업 구체화를 함께 고민하는 의미있는 시간이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

