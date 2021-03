임박한 신작 모멘텀에 재부상하는 엔씨소프트

한 달 만에 주가 97만원 문 두드려

확률형 아이템 규제·인건비 인상 등 이미 주가에 반영

악재 털고 연이은 신작 출시로 기대감↑

[아시아경제 이민우 기자] 이달 내내 부진했던 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 947,000 전일대비 7,000 등락률 -0.73% 거래량 34,601 전일가 954,000 2021.03.17 11:29 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"엔씨소프트, 신규 게임 출시…주가 모멘텀 시작"외국인, 4주만에 '사자'…포스코 가장 많이 담아엔씨, 개발자 연봉 1300만원 인상…'김택진 보너스' 800만원도 지급 (종합) close 주가가 반등하는 분위기다. 확률형아이템 규제, 인건비 인상 등 부정적인 사안들이 이미 주가에 반영된 만큼 줄줄이 이어지는 신작 출시에 따른 실적 개선 기대감만이 남았다는 분석이다.

17일 오전 9시5분 기준 엔씨소프트 주가는 전날 보다 1.89% 오른 97만2000원을 기록했다. 이달 들어 최고가다. 약 한 달 만에 97만원을 넘어서며 최근 이어진 침체기를 벗어나는 분위기다.

앞서 엔씨소프트는 지난달 3일 사상 최초로 종가 기준 100만원을 돌파하며 ‘황제주’에 등극했다. 같은 달 8일에는 상승세를 이어가며 사상 최고가인 104만8000원까지 올랐다. 당시 엔씨소프트보다 주가가 높은 기업은 LG생활건강이 유일했다.

분위기는 지난달 말부터 반전되기 시작했다. 지난달 22일 하루에만 종가 기준 6.62% 하락했다. 지난해 8월20일 -6.90% 이후 하루 최대 낙폭이다. 최근 국회에서 추진 중인 게임산업진흥법 전부 개정안에 따라 확률형 아이템 종류와 확률을 의무 공개하는 규제가 도입될 경우 실적이 부진할 수 있다는 불안감이 반영된 것이다. 여기에 개발직 연봉 1300만원 일괄 인상, 전(全) 직원 800만원 특별 성과급 지급 등의 비용으로 실적 개선 우려가 커졌다. 이에 약 한 달가량 주가 부진이 이어졌다. 지난 8일에는 장중 연최저가인 92만6000원까지 내려갈 정도였다.

최근 들어 다시 반등하는 것은 각종 악재가 이미 주가에 반영된 상황에서 신작 출시가 임박하자 다시 한 번 매출 상승 기대감이 작용한 것으로 풀이된다. 오는 24일 '리니지2M'의 대만과 일본 출시를 시작으로 '트릭스터M(3월26일)', '프로야구H3(4월)' 등이 줄줄이 대기 중이다. 오는 5월에는 올해 최대 기대작인 '블레이드앤소울2'가 출시될 예정이다. 이를 기반으로 애플 앱스토어 매출 순위 1~3위를 엔씨소프트 게임 3종이 독차지할 수 있을 것으로 전망되고 있다.

안재민 NH투자증권 연구원은 "지난달부터 넥슨으로 시작된 확률형 아이템 확률 공개 및 법안 개정 가능성, 게임산업 전반의 임금 상승 기조 악재들이 이미 모두 주가에 반영된 것으로 보인다"며 "이 같은 악재들은 신규 게임 성공과 함께 대부분 사라질 것"이라고 내다봤다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr