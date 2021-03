[아시아경제 지연진 기자] 한국맥널티 한국맥널티 222980 | 코스닥 증권정보 현재가 9,360 전일대비 2,160 등락률 +30.00% 거래량 5,495,732 전일가 7,200 2021.03.17 09:56 장중(20분지연) 관련기사 한국맥널티, 3분기 영업이익 9억… 전년比 23.3%↑[e공시 눈에 띄네] 코스닥-28일[e공시 눈에 띄네]코스닥-3일 close 가 17일 이베이코리아 매각 관련주로 부각되면서 가격제한선까지 오르며 52주 최고가를 다시 썼다.

한국맥널티는 이날 오전 9시30분 기준 전일대비 30% 상승한 9360원에 거래되고 있다. 이는 52주 최고가다. 이 회사는 이날 전날에도 10.95% 상승하며 장을 마친데 이어 이날 장 시작 직후 상한가로 직행했다. 이는 52주 최고가다.

한국맥널티는 생두에서부터 원두커피 가공제품까지 커피와 관련된 전반적인 사업 전체를 영위하는 회사로 이베이코리아의 파트너사로 알려졌다.

전날 마감한 이베이코리아 예비입찰에선 롯데, 이마트, SK텔레콤, MBK파트너스 등 국내 대기업들이 참여한 것으로 알려지며 높은 인수가가 예상됐다.

