美 2월 소매판매 3% 깜짝 감소‥국채 금리 하락

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국의 2월 소매판매가 3%나 줄어들었다고 미 상무부가 16일(현지시간) 발표했다.

이는 시장 전망치 0.5% 감소를 크게 밑도는 수치다. 1월 소매 판매는 기존 5.3% 증가에서 7.6% 증가로 상향 조정됐다.

자동차, 유류, 건자재, 식품을 제외한 근원 소매 판매도 3.5%가 줄었다. 예상치는 0.9% 감소였다. 근원 소매 판매는 전달에는 8.7%나 증가한 바 있다. 1월 근원 소매 판매도 애초 6.0% 증가에서 이번에 수정됐다.

이 같은 결과는 지난 2월 미국을 강타한 이상 저온과 폭설과 함께 미 정부가 경기 부양 대책의 하나로 지급한 600달러의 현금 지급 효과가 떨어졌음도 보여줬다는 평가다.

소비 분야는 미국 경제의 2/3를 차지하는 만큼 전문가들과 시장 참여자들은 소매판매 결과를 중요하게 여긴다.

CNBC 방송은 이번 결과가 이상 기후의 영향도 있지만 정부의 현금 지급에 따른 소비 확대가 장기적으로 지속될 수 없음을 보여준 것이라고 설명했다.

미국 정부는 최근 시행된 1조9000억달러 규모의 경기부양 대책을 통해 국민 1인당 1400달러의 현금을 지급할 예정이다. 정부는 이를 통해 경기 부양 효과를 기대하고 있지만 국민 상당수는 이를 주식투자나 저축에 사용할 것이라는 전망도 나오고 있다.

기대 이하의 2월 소매 판매 발표 후 경기 회복에 따른 인플레 우려를 반영하며 1.6% 이상에서 머물던 미 10년물 국채 금리는 소폭 하락해 1.597%를 기록하고 있다.

미 연방준비제도(Fed)는 이날부터 17일까지 이틀간 통화정책회의인 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 연다. 연방준비제도는 이번 회의 후 경제전망과 향후 금리 전망을 수정할 가능성이 제기되고 있다.

