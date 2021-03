네이버·엔씨소프트 평균 연봉 '1억 클럽' 합류…업계 최초

[아시아경제 부애리 기자] 네이버와 엔씨소프트의 직원 평균 연봉이 1억원을 돌파한 것으로 나타났다.

16일 공개된 두 회사의 사업보고서에 따르면 네이버 직원들의 평균 급여는 1억247만9000원, 엔씨는 1억549만5000원이었다.

인터넷업계에서 평균 연봉이 1억원을 돌파한 것은 네이버와 엔씨소프트가 최초다.

1인 평균 연봉의 경우 연간 총 지급된 연봉, 인센티브, 각종 수당 등 총 보수 총액을 월 평균 인원으로 나눈 금액이다. 이 때문에 중도 입사자·퇴사자·휴직자 등 1년간 총보수를 지급받지 않은 인원이 많은 경우에는 실제 1인 평균급여와 상이할 수 있다.

네이버의 경우 지난해 중도입사자가 2019년보다 2배 많은 700명에 달해 실제 총보수 금액과 증가율은 더 높을 것으로 추정된다.

2019년 기준 국내 500대 기업 종사자 중 평균 급여 1억원을 기록한 기업은 총 33곳이다. KB금융, 하나금융지주, NH투자증권, 코리안리, 오렌지라이프생명보험, KB증권 등 금융사들이 상위 10위권 내에 포진했고, 30위권 내에 총 16개 금융사들이 이름을 올리는 등 금융권들의 평균 급여가 가장 높았다.

이 밖에도 SK에너지, SK인천석유화학, 에쓰오일, GS칼텍스 등 석유화학 업계 9개 기업이 30위 권 내에 이름을 올렸고 금융과 석유화학을 제외하고는 삼성전자, 삼성SDS, SK텔레콤, SK하이닉스만이 30위권 내에 포함됐다.

지난해 사업보고서가 공개된 삼성전자는 2020년 직원들의 평균 급여가 1억2700만원을 기록해 여전히 상위권을 기록했다. 삼성SDS는 지난해 평균 급여가 1억원에 못 미치는 9900만원을 기록하면서 '1억원 클럽'에서는 빠졌다.

