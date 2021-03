나노엔텍 나노엔텍 039860 | 코스닥 증권정보 현재가 6,840 전일대비 210 등락률 -2.98% 거래량 238,501 전일가 7,050 2021.03.09 15:30 장마감 관련기사 나노엔텍, 코로나19 항원진단키트 이탈리아에 추가 공급나노엔텍, 이탈리아에 코로나19 항원진단키트 수출치료제 문제가 시장 장악한다! 미리 매수할 종목 특별 공개! close 은 지난해 매출 294억4338만6126원, 영업이익 34억305만4085원을 기록했다고 9일 공시했다. 이는 전년 대비 매출과 영업이익이 각각 12.1%, 11.5% 증가한 수치다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr